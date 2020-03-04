شكرا لقرائتكم وليد صلاح عبد اللطيف يعتذر لزوجته على الهواء: "حقك عليا" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وأضاف نجم الزمالك السابق في تصريحاته لقناة "أون تايم سبورت" مع الإعلامية أميرة جمال : "توجت مع الزمالك بثلاثة بطولات دوري متتالية في جيل 2002 الذى ارتبطت به جماهير الفارس الأبيض كثيراً، والجيل الحالي بحاجة للإستقرار لحصد مزيد من البطولات للقلعة البيضاء".

وتابع عبد اللطيف حديثه : "وقعت للإسماعيلى 3 سنوات بعد الرحيل عن الزمالك ولكن لم استمر سوى 6 شهور فقط لأن اللعب في الأهلى والزمالك مختلف تماماً عن اللعب خارجهم ، ووجدت تصرفات غريبة مثل التدخل في التشكيل بالقلعة الصفراء لذا فضلت الرحيل".

وكشف وليد صلاح عبد اللطيف عن اختياره لحازم إمام كأفضل لاعب في تاريخ الزمالك وحسام حسن كأفضل مهاجم في تاريخ الكرة المصرية مؤكداً أن مباراة الزمالك والرجاء المغربى بنهائى دوري الابطال 2002 هي الأصعب في تاريخه .

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وكشف وليد صلاح عبد اللطيف أسباب غضبه من المذيع الداخلى لستاد القاهرة في مباراة الاهلى قائلا : " سجلت هدفاً في الاهلى بمباراة القمة ووجدت المذيع الداخلى للاستاد يقول أن من سجل الهدف هو زميلى هيثم فاروق طبعا اتجننت " ، وقدم وليد صلاح عبد اللطيف اعتذاره لزوجته على الهواء مباشرة بسبب خلافات بينهم قائلا : "حقك عليا" .

بعيداً عما سبق ، يخوض اليوم فريق الكرة بالزمالك أول تدريباته فى استاد المنزه فى تونس استعدادا لمواجهة الترجى مساء الجمعة، فى إياب دور الثمانية لدورى أبطال أفريقيا والمقرر إقامتها فى ملعب رادس، حيث حقق الفريق الأبيض الفوز بثلاثية مقابل هدف فى لقاء الذهاب الذى أقيم باستاد القاهرة الجمعة الماضية.

وكانت بعثة الزمالك قد وصلت تونس مساء أمس الثلاثاء فى طائرة خاصة وفرها مجلس الإدارة برئاسة مرتضى منصور من أجل السعى على راحة الفريق، فى ظل ضغط المباريات القوية خلال الفترة الأخيرة والتى حصد فيها الأبيض بطولتى السوبر الأفريقى على حساب الترجى فى قطر، والسوبر المصرى بعد التغلب على الأهلى فى الإمارات.