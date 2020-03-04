شكرا لقرائتكم الاتحاد الدولى للجودو يقرر إلغاء بطولة جراند برى بالمغرب بسبب كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قرر الاتحاد للدولى للجودو إلغاء بطولة جراند برى، التي كان مقرراً إقامتها افى المغرب في الفترة من 6 إلى 8 مارس الجارى، بسبب مرض كورونا، وجاء قرار الإلغاء من جانب الاتحاد الدولى ، بناء على قرار من الحكومة المغربية وفقا لما نشره الاتحاد الدولى للجودو على الموقع الرسمي .
تضم قائمة المنتخب في البطولة كل من محمد عبدالموجود وحاتم عبد الاخر ، ومحمد علي ، و محمد محي ، الا ان قرار الإلغاء أرجأ سفر البعثة .
من جانبه أكد مرزوق محمد نائب رئيس اتحاد الجودو ان الاتحاد الدولى للعبة قرر إلغاء البطولة بناءا على قرار الحكومة المغربية ، و تم نشر الخبر على موقع الاتحاد الدولى للجودو ، وبناءا عليه لم تسافر بعثة المنتخب المصرى الى المغرب اليوم .
وتوج منتخب مصر للجودو للناشئين والأشبال بلقب البطولة العربية التى أقيمت بالكويت بعد احتلال المركز الأول فى ترتيب الدول، حيث حقق منتخب الناشئين 9 ميداليات متنوعة مقسمة إلى 5 ذهبيات و 2 فضية و برونزيتان .
كما حقق منتخب الأشبال 10 ميداليات مقسمة إلى 4 ذهبيات و 4 فضيات بالإضافة إلى برونزيتين ، و على مستوى منتخب الناشئين حقق يسرى سامى الميدالية الذهبية فى وزن 55 كجم ونوران الدين الميدالية الذهبية وزن 60 كجم و شهاب الدين حسنين الميدالية الذهبية وزن 66 كجم و عمر الرملى الميدالية الذهبية وزن 73 كجم و فارس الحديدى الميدالية الذهبية + 90 كجم وعلى ياسر عبد الحليم الميدالية الفضية 50 كجم و كريم صبحى الميدالية الفضية 90 كجم و على مصطفى الميدالية البرونزية 90 كجم
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