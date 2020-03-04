شكرا لقرائتكم الترجي ضد الزمالك .. أوناجم يخوض تدريبات تأهيلية بملعب رادس الفرعي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خاض محمد أوناجم لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك تدريبات تأهيلية تحت إشراف محمد أسامة طبيب الفريق على هامش المران المقام حاليا بملعب رادس الفرعي، بعدما اشتكى اللاعب من بعض الألام في الركبة ليكتفي بالتدريبات التأهيلية اليوم.

وحرص المستشار أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس النادي ورئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في تونس وهاني زادة وعلاء مقلد وأحمد مرتضى وحماده أنور أعضاء المجلس وأمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة على مؤازرة الفريق في التدريبات المقامة حاليا بملعب رادس الفرعي.

من ناحية أخرى وافق الأمن التونسى على حضور 60 الف متفرج مباراة الزمالك وهو رقم كبير لاول مرة يحدث لاول مرة خلال السنوات الأخيرة وذلك رضوخا للضغوط الجماهيرية الراغبة في مؤازرة الترجي والثار وتعويض خسائره الأخيرة من الزمالك في السوبر الإفريقي بقطر وذهاب الابطال بنتجة 1/3.

وتقرر نقل تدريب اليوم لفريق الزمالك الي الملعب الفرعي باستاد رادس بدلا من ملعب المنزه تنفيذا لتعليمات الأمن التونسى حفاظا على البعثة البيضاء من اي مضايقات جماهيرية

واستقر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة بالزمالك علي التشكيل الذي سيخوض به مباراة الترجي التونسي، ومن المتوقع أن يبدأ الزمالك بتشكيل يضم كل من :

حراسة المرمي : محمد أبو جبل

Advertisements

خط الدفاع : حازم امام – محمود علاء – محمود الونش – محمد عبد الشافي

خط الوسط : طارق حامد – فرجاني ساسي – احمد سيد زيزو

خط الهجوم : مصطفي محمد – أشرف بن شرقي – يوسف أوباما

قائمة الزمالك استعدادا لمواجهة الترجي

وضمت قائمة الزمالك كلا من: محمد أبو جبل، محمود جنش، محمد صبحى، محمد عواد، حازم إمام، محمد عبد السلام، محمود علاء، محمود الونش، محمد عبد الشافى، أحمد عيد، طارق حامد، محمد حسن، فرجانى ساسى، احمد سيد زيزو، مصطفى فتحى، أوباما، محمد أوناجم، أشرف بن شرقى، شيكابالا، محمد عنتر، مصطفى محمد، كاسونجو، إسلام جابر.

فيما استبعد كارتيرون كلا من: عبد الله جمعة وكريم بامبو ومحمد عبد الغنى وعمر السعيد من السفر إلى تونس، فيما تم ضم باقى اللاعبين المقيدين أفريقيا.