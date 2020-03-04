شكرا لقرائتكم صن داونز ضد الأهلي .. فايلر يعقد جلسات خاصة مع معاونيه قبل موقعة الحسم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يحرص رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على عقد جلسات مُستمرة مع الجهاز المعاون له وكذلك مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة من أجل تجهيز عدة أمور خاصة بالفريق قبل مباراة صن داونز السبت المقبل بمدينة بريتوريا ، ويقوم المدرب السويسري بإستكشاف فريق صن داونز من خلال هذه الجلسات المُستمرة في فندق الإقامة بمدنية بريتوريا.

ويتطلع فايلر للترتيب جيداً للمواجهة المرتقبة أمام صن داونز لذا يُكثف من جلساته مع معاونيه من أجل الإستعداد للمباراة على الصعيد الفني كما يبحث مع مدير الكرة عدة أمور إدارية خاصة بالفريق والبعثة قبل اللقاء .

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وكان الأهلي قد فاز في لقاء الذهاب بإستاد القاهرة السبت الماضي بثنائية نظيفة.

وكشفت إدارة الأهلى عن اتصالاتها التى جرت مع الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" منذ أكثر من أسبوعين، لإبداء تخوفها من تعيين بكارى جاساما لإدارة مباراة صن داونز، وشهدت الاتصالات والمكاتبات الرسمية مع الكاف تأكيدات الأهلى على قلقه تجاه الإصرار غير الواضح لاختيار الحكم الجامبى الذى يحمل مشاعر غير طيبة للنادى الأهلى ولاعبيه وجماهيره لهذه المباراة، وذلك استنادا إلى وقائعة التحكيمية المتعددة فى أوقات سابقة والتى حملت ظلما واضحا للأهلى، من خلال عدم تطبيقه القانون وقواعد العدالة التحكيمية.