شكرا لقرائتكم طبيب الأهلي يؤكد جاهزية لاعبي الأحمر لمواجهة صن داونز فى دوري الأبطال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يؤكد جاهزية لاعبي الفريق لمباراة صن داونز بملعب الأخير في بطولة أفريقيا ، مؤكداً على عدم مُعاناة أي لاعب سافر مع الفريق إلى جنوب أفريقيا من أية إصابات قد تبعده عن اللقاء الهام.

وقال الجهاز الطبي، إن جميع اللاعبين جاهزين ويشاركون في التدريبات بشكل طبيعي بإستثناء على معلول الذى عانى من إجهاد بسيط في العضلة الأمامية لكنه تعافى منه لتخلو قائمة الفريق من إصابات .

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وأكد الجهاز الطبي، أن بعض لاعبي الفريق عانوا من كدمات بسيطة عقب مباراة الذهاب أمام صن داونز السبت الماضي بالقاهرة التى فاز فيها الأهلي بثنائية نظيفة لكنهم تعافوا منها تماكاً وشاركوا في التدريبات التي خاضها الفريق بجنوب أفريقيا على مدار اليومين الماضيين بشكل طبيعي.

وتضم قائمة الأهلى في جنبو أفريقيا كلا من: محمد الشناوي، وعلى لطفي، ومصطفى شوبير، ومحمود متولي، ورامى ربيعة، وياسر إبراهيم، ووليد سليمان، وأيمن أشرف، وحسين الشحات، وأليو ديانج، وعمرو السولية، ومروان محسن، ومحمد مجدى قفشة، وعلى معلول، وأحمد الشيخ، وأليو بادجي، وأحمد فتحي، وجونيور أجايى، وجيرالدو، ومحمد هانى.