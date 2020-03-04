شكرا لقرائتكم وليد صلاح عبد اللطيف: نتيجة الأهلى والزمالك غير مطمئنة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وأضاف عبد اللطيف في تصريحات لقناة "أون تايم سبورت" مع الإعلامية أميرة جمال : "ليس هناك نتيجة مطمئنة للأهلى والزمالك ، المارد الأحمر يملك فرصتين للصعود فحتى لو خسر 2/0 سيذهب لركلات الترجيح أما الفارس الأبيض لو خسر 2/0 فلن يصعد "

وتابع نجم الزمالك السابق حديثه : " الزمالك لو أنهى الشوط الأول 0/0 سيكون ضمن الصعود بنسبة 60 % ، صن دوانز أقوى فنياً من الترجى التونسى ، ولكن مباراة الزمالك والترجى هي الأقوى جماهيرياً حيث سيواجه لاعبو الفارس الأبيض ضغوط جماهيرية عديدة بعكس الضغوط التي سيواجهها لاعبو الاهلى وهى ضغوط فنية في أرض الملعب فقط لذا مباراة الأهلى أصعب من مباراة الزمالك ".

وواصل نجم الزمالك الأسبق : " كارتيرون يسير بخطى ثابتة مع الزمالك ويجب أن يسارع مسئولو القلعة البيضاء بتمديد تعاقده حتى تستمر وتيرة البطولات ".

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فيما قال عن فرجانى ساسى : " نجم كبير ولكن مستواه هذا الموسم مختلف تماماً عن الموسم الماضى لذلك قولت فى وقت سابق لو مش قادر يكمل مع الزمالك يمشى "

وعلق على غناء كهربا مع جماهير الاهلى "عمرى عشانه يهون" قائلا : " مش صح ، ازاى نصدق احنا فى مصر مش فى اوربا، من 6 شهور بس كنت بتقول الزمالك بيتى ، لو كان خد الفلوس اللى عايزها فى الزمالك كان هيكمل ، بلاش استفزاز ياكهربا عشان التعصب"

كما تحدث عن أسباب فشل انتقاله للأهلى : " لم يحدث اتفاق بينى وبين مسئولى الاهلى وليس خلاف مادى ، جددت للزمالك ورفضت عرض الاهلى والمسئولين احترموا قرارى وقتها "

وعن خلافه مع أحمد رمزى قال نجم الزمالك الاسبق : " كان بينا حرب وكنا هنتخانق فى يوم من الايام بس رغم ذلك بحبه وبقدر تاريخه مع القلعة البيضاء"