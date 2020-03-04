شكرا لقرائتكم تشكيل الزمالك المتوقع لموقعة الترجي فى إياب ربع نهائى أفريقيا برادس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

ومن المتوقع أن يبدأ الزمالك بتشكيل يضم كل من :

حراسة المرمي : محمد أبو جبل

خط الدفاع : حازم امام – محمود علاء – محمود الونش – محمد عبد الشافي

خط الوسط : طارق حامد – فرجاني ساسي – احمد سيد زيزو

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خط الهجوم : مصطفي محمد – أشرف بن شرقي – يوسف أوباما

قائمة الزمالك استعدادا لمواجهة الترجي

وضمت قائمة الزمالك كلا من: محمد أبو جبل، محمود جنش، محمد صبحى، محمد عواد، حازم إمام، محمد عبد السلام، محمود علاء، محمود الونش، محمد عبد الشافى، أحمد عيد، طارق حامد، محمد حسن، فرجانى ساسى، احمد سيد زيزو، مصطفى فتحى، أوباما، محمد أوناجم، أشرف بن شرقى، شيكابالا، محمد عنتر، مصطفى محمد، كاسونجو، إسلام جابر.

فيما استبعد كارتيرون كلا من: عبد الله جمعة وكريم بامبو ومحمد عبد الغنى وعمر السعيد من السفر إلى تونس، فيما تم ضم باقى اللاعبين المقيدين أفريقيا.