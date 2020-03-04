شكرا لقرائتكم تأجيل البطولة العربية للملاكمة لأجل غير مسمي بسبب فيروس كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر اتحاد الاتحادات الرياضية العربية تأجيل كافة الأنشطة الرياضية العربية بسبب فيروس كورونا ولأنتشاره بالعديد من دول العالم بشكل عام والدول العربية بشكل خاص وذلك حتي شهر مايو القادم علي الأقل حسب أهمية كل مناسبة وأعداد المشاركين فيها خاصة الدول التي ظهر بها الفيروس والقادمين منها مثل مصر والسعودية والكويت والبحرين وغيرها.

جاء ذلك في الخطاب الذي تم إرساله لجميع الاتحادات المصرية التابعة للجنه الأوليمبية والغير أوليمبية مشفوعا بتوقيع الأمين العام سعود بن علي العبد العزيز .

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ومن جانبه أكد عبد العزيز غنيم رئيس اتحاد الملاكمة أن الاتحاد العربي للعبة برئاسة دكتور يوسف بن علي الكاظم أرسل خطاب تعميم عاجل لتأجيل البطولة العربية الخامسة للملاكمة للشباب والتي كان من المقرر إقامتها بالقاهرة في الفترة من 23 وحتي 28 مارس الجاري الي أجل غير مسمي رغم إرسال موافقة نحو 14 دولة عربية للمشاركة في البطولة.

أضاف غنيم بعد وصوله الي أرض الوطن قادمٱ من العاصمة السنغالية (داكار ) بأن هذا التأجيل جاء للصالح العام للرياضيين في مختلف الدول العربية .

وعن إحتلال مصر المركز الـ 12 في دورة أفريقيا المؤهله لدورة الألعاب الأوليمبية بطوكيو 2020 والتي تأهل منها البطل المصري عبد الرحمن عرابي صاحب البطاقة التأهيلية الوحيدة في البعثة قال رئيس الأتحاد ورئيس البعثة بأنه ليس هناك أي تصنيف في هذه البطولة أو مراكز فهي بطولة خاصة بالتأهل فقط ومن يقول غير ذلك فهو بعيد كل البعد عن اللوائح والقوانين ويجهلها تماما ونحن سافرنا بلاعبين من مواليد 1999 و2000 وعددهم 7 لاعبين ونقوم بأعدادهم من الأن للمشاركة في أوليمبياد 2024 و2028 .