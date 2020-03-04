تأجيل بطولة إفريقيا بسبب «كورونا».. والزمالك يطيح بالمحترفين

بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد، قرر الاتحاد الإفريقي لكرة السلة تأجيل بطولة إفريقيا للأندية لكرة السلة، إلى أجل غير مسمى بسبب فيروس كورونا، وذلك بحسب ما نشره الاتحاد السنغالي لكرة السلة عبر حسابه الرسمي على تويتر.

العاصمة السنغالية

وكان من المفترض أن يشارك نادي الزمالك في البطولة التي كانت ستقام بالعاصمة السنغالية داكار يوم 13 مارس الجاري، قبل اتخاذ قرار بالتأجيل بسبب فيروس كورونا.

ويشارك فريق كرة السلة بنادي الزمالك في البطولة ممثلًا عن مصر بعد تتويجه بدوري السوبر المحلي العام الماضي. حسبما نشر موقع "القاهرة 24".

وتعاقد فريق السلة بالزمالك مع 3 لاعبين أجانب محترفين بالدوري الأمريكي للمشاركة في البطولة قبل أن يتم تأجيلها لأجل غير مسمى.

كما تعد هذه النسخة هي البطولة الأولى بنظامها الجديد، تحت رعاية دوري المحترفين الأمريكي NBA.

6 مدن

وكان مقررا أن يقام الدور الأول من البطولة في ست مدن هي: القاهرة – سلا المغربية – المنستير التونسية – داكار السنغالية – لاجوس النيجيرية – لواندا بأنجولا.

على ما يبدو أن الأزمة المالية التي تضرب نادي الزمالك، لم تقف على لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء بل وصلت لكرة السلة. حسبما ذكر موقع "القاهرة 24".

لاعب الزمالك في السلة

إذ رفض الأمريكي ‏إيرفينج والكر لاعب الزمالك في السلة، النزول إلى تدريبات الفريق وكذلك عدم المشاركة في المباريات بسبب عدم حصوله على مستحقاته المتأخرة لدى القلعة البيضاء.

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وعلق الأمريكي إيرفينج على أزمة عدم حصوله على مستحقاته المتأخرة لدى النادي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “انستجرام” قائلًا: “هذا النادي غير جيد ومفلس، وأمنحهم فرصة أخيرة لدفع مستحقاتي قبل التصعيد والتوجه للسفارة الأمريكية ورفع قضية ضدهم”.

منح الزمالك فرصة أخيرة

وحسب ما أشار إليه تصريح اللاعب أنه سيمنح الزمالك فرصة أخيرة لسداد مستحقاته المتأخرة قبل تقديم شكوى في السفارة والرحيل عن النادي نهائيًا.

وبسبب الأزمة المالية التي يتعرض لها نادي الزمالك، تأخر في دفع مستحقات اللاعب التي كان من المقرر أن يحصل عليها في بداية ديسمبر الجاري وحتي الآن لم يتم ذلك.

وحسب لوائح الاتحاد الدولي لكرة السلة، فمن حق اللاعب فسخ تعاقده مع النادي في حالة تأخر سداد مستحقاته لمدة 3 أسابيع وهي نفس حالة المحترف الأمريكي.

وقد تعاقد الزمالك مع إيرفينج في مطلع نوفمبر الماضي براتب شهري 30 ألف دولار وحصل اللاعب على 5 آلاف فقط ويتبقى له 25 آخرين إلى جانب راتب الشهر الجاري.

إلغاء التعاقد مع المحترفين

كما ألغى مسئولو نادي الزمالك، التعاقد مع محترفي فريق كرة السلة بالنادي، بعد تأجيل البطولة الأفريقية "الأفرولييج"، والتي كان مقرراً لها 13 مارس المقبل، في السنغال، بسبب فيروس كورونا. حسبما نشر موقع "الوطن سبورت".

اللجنة المنظمة

وأعلنت اللجنة المنظمة، تأجيل البطولة لأجل غير مسمى، بعد انتشار الوباء في عدد كبير من الدول، والتي كان مقرراً أن يشارك بها الزمالك.

وكان نادي الزمالك أعلن عن التعاقد مع الثلاثي المحترف، ماثيو براين، واين أرنولد، وماكسي شامبا، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة السلة خلال البطولة الأفريقية، إلا أن قرار تأجيلها أطاح بالثلاثي بعد إلغاء التعاقد معهم.

وتعتبر البطولة التي تضم 12 فريقاً، التي كانت ستنطلق بمدينة داكار السنغالية، يوم 12 مارس المقبل، لتقام في عدد من الدول الأفريقية المختلفة، تحت رعاية الـ"NBA"، آخر ضحايا فيروس كورونا، حيث تم تأجيل العديد من البطولات في الألعاب المختلفة بالعديد من دول العالم خوفاً من الوباء.