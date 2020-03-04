بسبب كورونا.. صحة تونس تنصح بإقامة مباراة الترجي والزمالك بدون جمهور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

كشفت تقارير إعلامية تونسية، وجود نصيحة من وزارة الصحة في تونس بإقامة مباراة الترجي مع الزمالك يوم الجمعة المقبل في استاد رادس، بدون حضور جماهيري.

ووفقًا لتقرير صحفي نشرته إذاعة موزاييك التونسية، فإن ندوة علمية تفسيرية أقيمت اليوم، الأربعاء، في وزارة الصحة التونسية بحضور الصحفيين، نٌصح خلالها بإقامة اللقاء بدون جماهير.

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وكانت وزارة الداخلية التونسية قد أبلغت المسؤولين في تونس منذ عدة ساعات، إمكانية تأمين اللقاء بالسعة الجماهيرية الكاملة لاستاد رادس.

إلا أن وزارة الصحة التونسية نصحت بإقامة اللقاء بدون حضور جماهيري بسبب انتشار فيروس كورونا في الفترة الأخيرة بعدد من الدول، كان بينها حالة واحدة في تونس.

وسيحل الزمالك ضيفًا على الترجي يوم الجمعة في إطار مباريات الإياب من دور الثمانية لدوري الأبطال الأفريقي، بعدما تفوق ذهابًا بثلاثة أهداف لواحد في القاهرة.