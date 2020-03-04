نجم الزمالك السابق يكشف سبب فشل رحيله إلى مانشستر يونايتد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشف وليد صلاح عبد اللطيف نجم نادي الزمالك السابق، أنه تلقى عرضًا من جانب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي للعب في صفوف فريق الناشئين.

وأضاف وليد صلاح عبد اللطيف في تصريحات عبر شاشة "أون تايم سبورت" اليوم الأربعاء :"شاركت مع منتخب مصر للشباب في بطولة ودية بمانشستر وحصلت وقتها على هداف البطولة".

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وتابع :"نادي مانشستر يونايتد تحدث وقتها مع حلمي طولان ثم قدّم عرضًا من أجل التعاقد معي إلا أن رحيلي توقف بسبب وجود حقوق الرعاية مع الزمالك مدرب الفريق وإدارة النادي رفضت رحيلي".

موسم (2000 - 2001) كان قد شهد انتقال وليد صلاح عبد اللطيف من المنصورة إلى الزمالك لينجح في تحقيق العديد من الألقاب كان من أبرزهم لقب دوري أبطال أفريقيا عام 2002 على حساب الرجاء البيضاوي المغربي.

مهاجم الزمالك السابق استطاع أن يحرز لقب الدوري لمدة ثلاثة مواسم متتالية إلى جانب لقب كأس مصر والسوبر المصري مرتين ولقب السوبر الأفريقي وكأس العرب والسوبر المصري السعودي.