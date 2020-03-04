معلول ينتظم في المران.. الأهلي يعلن جاهزية لاعبيه لمواجهة صنداونز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أكد الجهاز الطبي للفريق الأول بالأهلي، جاهزية جميع اللاعبين للمشاركة في مباراة صنداونز، مشيرًا إلى عدم مُعاناة أي لاعب من أي إصابات قد تبعده عن اللقاء المرتقب.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع صنداونز يوم السبت المقبل في بريتوريا ضمن منافسات إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وأوضح الجهاز الطبي أن جميع اللاعبين جاهزين ويشاركون في التدريبات بشكل طبيعي باستثناء على معلول الذي عانى من إجهاد بسيط في العضلة الأمامية، تعافى منه مؤخرًا لتخلو قائمة الفريق من أي إصابات.

Advertisements

من جانبه، انتظم التونسي علي معلول، الظهير الأيسر للفريق الأحمر في مران اليوم الأربعاء، بعدما خضع لبرنامج تأهيلي على مدار اليومين الماضيين؛ للتعافي من الإجهاد في العضلة الأمامية.

ولم يشارك معلول في تدريبات الفريق خلال اليومين الماضيين؛ بسبب معاناته من الإجهاد البسيط في العضلة الأمامية الذي تعرض له في مباراة صنداونز بالقاهرة.

واكتفى معلول خلال اليومين الماضيين بتنفيذ برنامج تأهيلي تحت إشراف الدكتور خالد محمود الذي أعلن أن اللاعب سيكون جاهزاً للمشاركة في مران الفريق الجماعي اليوم.

يذكر أن الأهلي حسم مواجهة الذهاب بالقاهرة لصالحه بهدفين دون رد سجلهما علي معلول.