يصل طاقم تحكيم مباراة الأهلي وصن داونز في إياب دور الثمانية لبطولة إفريقيا بقيادة الجامبي بكاري جاساما، جنوب إفريقيا غداً الخميس؛ لإدارة المباراة المقرر إقامتها في الثالثة عصر السبت المقبل بتوقيت القاهرة ــ وهو نفس توقيت جنوب إفريقيا ــ بملعب لوكاس موريبي بمدينة بريتوريا. المقبل بتوقيت القاهرة ــ وهو نفس توقيت جنوب إفريقيا ــ بملعب لوكاس موريبي بمدينة بريتوريا. وتلقى الجهاز الإداري للأهلي تأكيدات بأن طاقم التحكيم سيصل غداً لمدينة بريتوريا التي تستضيف المباراة. التحكيم سيصل غداً لمدينة بريتوريا التي تستضيف المباراة. وكان الأهلي قد فاز في لقاء الذهاب باستاد القاهرة السبت الماضي بثنائية نظيفة، ويسعى لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الإياب لحسم بطاقة التأهل للدور قبل النهائي في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر غدًا.. بكاري جاساما يصل جنوب أفريقيا لإدارة مباراة الأهلي وصن داونز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.