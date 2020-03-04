ناشئات السلة في المجموعة الأولي بمونديال رومانيا

أسفرت قرعة كأس العالم للناشئات لكرة السلة تحت 17 سنة، عن وقوع منتخب مصر ضمن فرق المجموعة الأولى مع إيطاليا،

وكندا، وكوريا.

وضمت المجموعة الثانية، مالي وأستراليا والولايات المتحدة وإسبانيا، بينما وقعت منتخبات ليتوانيا

وروسيا واليابان وشيلي في المجموعة الثالثة، وضمت المجموعة الرابعة منتخبات رومانيا وفرنسا والصين وبورتوريكو.

ومن المقرر أن تنطلق البطولة في الفترة من 15 إلى 23 أغسطس القادم برومانيا.