اليوم.. أهلي 2002 يواجه المقاولون العرب بدوري القطاعات

يلتقي فريق الناشئين لكرة القدم بالأهلي مواليد ٢٠٠٢ اليوم الأربعاء مع مضيفه المقاولون العرب، في المباراة التي تقام بينهما على ملعب الأخير بالجبل الأخضر، ضمن الجولة الثانية من مسابقة دوري القطاعات.
يسعى الأهلي بقوة لتحقيق الفوز أمام المقاولونوحصد أول ثلاث نقاط في مشواره بالبطولة، لتعويض خسارته في الجولة الأولى أمام نجوم المستقبل.
وأكد لاعبو فريق ٢٠٠٢ بالأهلي عزمهم على تقديم أداء مميز في مباراة اليوم من أجلتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث ، حتي لا يبتعد الفريق عن المنافسة على لقب البطولة.
وتضم بطولة القطاعات إلى جانب الأهلي فرق الزمالك والمقاولون العرب ونجوم المستقبل ومصر الجديدة وجمهورية شبين وقتَّة وشباب المعادي ومصر للتأمين، وتقام البطولة بنظام دوري من دور واحد، ويضطر فريق واحد للراحة في كل جولة
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