اليوم.. وزير الرياضة يفتتح نادى "النادى" فى أكتوبر

يفتتح اليوم الأربعاء الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة فرع نادى النادى الجديد بالسادس من اكتوبر بعد تجهيزه فى وقت قياسى .

وتقام فى الخامسة مساء اليوم حفل الافتتاح ويشمل مجموعة من الفقرات وجولات داخل النادى لاستعراض منشآته المختلفة .

ويضم نادى النادى العديد من المنشأت 14 ملعبا منها 4 خماسى، و 4 ملاعب متعدد و6 للألعاب القتالية المختلفة، وصالة جمباز وللاسكواش، ومجمع حمامات سباحة منهم حمام أوليمبى، ومنطقة للخدمات تضم احد فروع البنوك و 20 م.

ويأتى افتتاح فرع نادى النادى فى ظل اهتمام وزارة الشباب والرياضة بالشباب والناشئين من اللاعبين بمختلف الألعاب لاعداد جيل قادم يمكنه الوصول بمصر الى أفضل المراكز العالمية فى كافة الالعاب

وقال أشرف صبحي، إن مشروع نادي النادي يعد من الصروح الرياضية الواعدة التي تقدم كل الخدمات الرياضية للشباب والأسر المصرية، لما تتميز به من إنشاءات رياضية متنوعة تخدم جميع اللعبات الرياضية، لافتاً إلى أن الوزارة تضع خطة كاملة لتشغيل سلسلة مشروع نادي "النادي" بالتعاون مع القطاع الخاص.

وكان الوزير قد شهد توقيع 3 بروتوكولات تعاون بين مجلس أمناء سلسلة نادي "النادي" وكل من "بنك قناة السويس، وبنك الاستثمار العربي، والبنك العقاري المصري العربي"، وذلك لتمويل العضويات الجديدة للنادي.

وبموجب بروتوكولات التعاون، تقوم تلك البنوك بتمويل العضويات الجديدة بنادي "النادي" فرع 6 أكتوبر، في إطار سعي النادي لتسويق وبيع العضويات تمهيداً لتقديم الخدمات الرياضية والاجتماعية وغيرها من الأنشطة المتاحة بالنادي لتحقيق أهدافها.

وجاء البروتوكول تأكيداً على التعاون المثمر بين وزارة الشباب والرياضة والكيانات الاقتصادية الكبرى ومنها البنوك المصرية التي تتيح برامج تمويل مخصصة للاشتراكات بعدد من الأندية الرياضية وتمويل الأشخاص الراغبين في الاشتراك بمشروع "النادي" بعد استيفاء الشروط الخاصة بكل بنك.

وقدم الوزير الشكر لمسؤولي البنوك المصرية على تمويل اشتراكات العضوية الجديدة للأعضاء بالنادي، لافتا إلى أن الوزارة تستهدف التوسع في فروع نادي النادي، خلال عامين، بفتح فرعين جديدين سيكون أحدهما بمركز التنمية الرياضية بشيراتون في مصر الجديدة، والآخر في العاصمة الإدارية الجديدة

يمكنه الوصول بمصر الى أفضل المراكز العالمية فى كافة الالعاب الرياضية وقال أشرف صبحي، إن مشروع نادي النادي يعد من الصروح الرياضية الواعدة التي تقدم كل الخدمات الرياضية للشباب والأسر المصرية، لما تتميز به من إنشاءات رياضية متنوعة تخدم جميع اللعبات الرياضية، لافتاً إلى أن الوزارة تضع خطة كاملة لتشغيل سلسلة مشروع نادي "النادي" بالتعاون مع القطاع الخاص.وكان الوزير قد شهد توقيع 3 بروتوكولات تعاون بين مجلس أمناء سلسلة نادي "النادي" وكل من "بنك قناة السويس، وبنك الاستثمار العربي، والبنك العقاري المصري العربي"، وذلك لتمويل العضويات الجديدة للنادي.وبموجب بروتوكولات التعاون، تقوم تلك البنوك بتمويل العضويات الجديدة بنادي "النادي" فرع 6 أكتوبر، في إطار سعي النادي لتسويق وبيع العضويات تمهيداً لتقديم الخدمات الرياضية والاجتماعية وغيرها من الأنشطة المتاحة بالنادي لتحقيق أهدافها.وجاء البروتوكول تأكيداً على التعاون المثمر بين وزارة الشباب والرياضة والكيانات الاقتصادية الكبرى ومنها البنوك المصرية التي تتيح برامج تمويل مخصصة للاشتراكات بعدد من الأندية الرياضية وتمويل الأشخاص الراغبين في الاشتراك بمشروع "النادي" بعد استيفاء الشروط الخاصة بكل بنك.وقدم الوزير الشكر لمسؤولي البنوك المصرية على تمويل اشتراكات العضوية الجديدة للأعضاء بالنادي، لافتا إلى أن الوزارة تستهدف التوسع في فروع نادي النادي، خلال عامين، بفتح فرعين جديدين سيكون أحدهما بمركز التنمية الرياضية بشيراتون في مصر الجديدة، والآخر في العاصمة الإدارية الجديدة

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