مدرب سيدات يد الأهلي : جاهزون لمواجهة الجزيرة رغم الغيابات

عبر يحيى يوسف، المدير الفني لفريق سيدات يد الأهلي، عن سعادته بفوز فريقه على المعادي، أمس الثلاثاء، ضمن منافسات بطولة الجمهورية.

وقال يحيي، إن الفريق جاهز لخوض مباراة الجزيرة، المقرر لها السبت

المقبل، رغم غياب أكثر من لاعبه من التشكيلة الأساسية نتيجة الإصابات التي يعاني منها الفريق خلال الفترة الأخيرة.

وأشار إلى أن الأهلي عازم بقوة

على تقديم عرض قوي والظهور بصورة طيبة، خلال المباريات المقبلة والصعود للمركز الأول وحسم لقب بطولة الجمهورية.

وأكد يحيى، أن الجهاز الفني يسعى للوصول باللاعبات إلى أفضل مستوى من الجاهزية البدنية والفنية في ظل الطموحات الكبيرة لدى الجميع لتحقيق لقب البطولة.