غدًا. انطلاق بطولة الأهلي لبراعم السباحة وكرة الماء

تنطلق بطولة الأهلي التنشيطية الخامسة لبراعم السباحة وكرة الماء، غدا الخميس، بمقر النادي بالجزيرة وفرع مدينة نصر، بمشاركة ما يقرب من 1000 سباح وسباحة، وتستمر لمدة ثلاث أيام.

وتقام منافسات بطولة السباحة لمواليد 2010 و2011 براعم في فرع مدينة نصر، بينما

تقام منافسات كرة الماء لمواليد 2007 و2008 و2009 و2010 في مقر النادي بالجزيرة.

ومن المنتظر أن يشهد حفل الافتتاح تقديم عرض لفريق الغطس بالنادي في مرحلة البراعم والناشئين والعمومي، بالإضافة لعرض من

فريق الباليه المائي، ومباراة لكرة الماء مواليد 2005، وعرض لفريق السباحة درجة أولى، وطابور عرض للحكام المشاركين في البطولة.

ويضم جهاز السباحة وألعاب كرة الماء بالأهلي كلا من وائل عزت؛ رئيس جهاز ألعاب كرة الماء، ومحمد علام؛ مدير جهاز السباحة، ومحمد فاضل؛ نائب رئيس جهاز ألعاب كرة الماء، وأحمد أسعد، مدير إداري السباحة.