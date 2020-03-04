اليوم.. الأهلي يواصل تدريباته لمواجهة صن داونز

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي مرانه الثالث بمدينة بريتوريا في الثالثة من عصر اليوم، الأربعاء، على مجمع ملاعب جامعة بريتوريا؛ استعداداً لمباراة صن داونز الجنوب إفريقي السبت المقبل.

وكان الأهلي قد خاض مرانا قويا أمس على مجمع ملاعب جامعة بريتوريا، بعدما اكتفى بمران خفيف بأحد

الحدائق القريبة من مقر إقامة الأهلي بمدينة بريتوريا يوم الاثنين الماضي، عقب وصوله من القاهرة بعدة ساعات.

ويبعد مجمع ملاعب جامعة بريتوريا عن فندق الإقامة نحو 20 دقيقة، ويضم عدة ملاعب نالت استحسان الجهاز الفني للفريق بقيادة

رينيه فايلر.

ويستعد الأهلي لمواجهة صن داونز في الثالثة من عصر السبت المقبل بتوقيت القاهرة ــ وهو نفس توقيت جنوب إفريقيا ـ على ملعب لوكاس موريبي في إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا .

وفاز الأهلي في لقاء الذهاب السبت الماضي باستاد القاهرة بثنائية نظيفة، ويسعى لتحقيق نتيجة إيجابية لحسم بطاقة التأهل للدور قبل النهائي في بطولة دوري أبطال إفريقيا.