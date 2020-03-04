ناشئات يد الأهلي يواجهن الطيران في نهائي كأس مصر

يخوض فريق ناشئات كرة اليد بالأهلي مواليد 2002 مباراة مهمة اليوم أمام فريق الطيران، في المباراة النهائية لبطولة كأس مصر. وتقام المباراة في الثانية ظهرا، على ملعب سبورتنج بالإسكندرية، ويسعى الأهلي لتقديم عرض قوي وتحقيق الفوز، والتتويج بلقب البطولة. بلقب البطولة. وكان فريق ناشئات كرة اليد بالأهلي قد فاز في المباراة الماضية على فريق سبورتنج بنتيجة 31-12 ضمن منافسات قبل النهائي لكأس مصر.

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