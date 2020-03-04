رياضة | زيدان يجهز قاتل برشلونة لمعركة مانشستر سيتي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زيدان يجهز قاتل برشلونة لمعركة مانشستر سيتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينوي الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، منح دوراً أكبر للمهاجم الدومنيكاني ماريانو دياز، في قادم المباريات.

وسجل ماريانو هدف فريقه الثاني في مواجهة الكلاسيكو ضد برشلونة، عقب مرور 50 ثانية فقط من نزوله، كأسرع هدف للاعب بديل في تاريخ مواجهات الكلاسيكو منذ مطلع القرن الحالي.

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وذكرت صحيفة ماركا الإسبانية، أن زيدان قد يجهز ماريانو في مبارتي الفريق القادمتين في الدوري الإسباني أمام فريقي ريال بيتيس وإيبار، بالرغم من تصريح زيدان عقب المباراة بأنه مازال خياراً ثالثاً في الهجوم.

ويريد زيدان منح دياز مزيداً من الثقة، من أجل تجهيزه للمواجهة المرتقبة ضد مانشستر سيتي الإنجليزي، في إياب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، والتي يحتاج فيها ريال مدريد للفوز بفارق هدفين.

يذكر أن مباراة الكلاسيكو، كانت أولى المباريات لماريانو دياز في الليجا هذا الموسم، حيث إقتصرت مشاركاته على بطولتي كأس الملك وكأس السوبر.