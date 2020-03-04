رياضة | توتنهام قد يفقد نجمه الأول في الصيف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر توتنهام قد يفقد نجمه الأول في الصيف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجه فريق توتنهام الإنجليزي خطراً كبيراً، بفقدان أحد أهم نجوم فريقه في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

ووفقاً لصحيفة تيليجراف البريطانية، فإن توتنهام مهدد بفقدان مهاجمه الأول هاري كين في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة، في حال فقدان فرصة المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا، بالإضافة لعدم التتويج ببطولة.

ويسعى هاري كين للتواجد بشكل دائم في دوري الأبطال، وقد يبحث عن خوض تجربة جديدة خارج النادي، لرغبته في نيل الألقاب، حيث لم يستطع هاري كين نيل أي لقب في مسيرته.

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ومن الصعب السماح لهاري كين بالرحيل في الصيف من قبل ناديه توتنهام، إلا أن إدارة الفريق قد ترضخ لطلبه بالرحيل.

ومن المتوقع ألا تسمح إدارة توتنهام برحيل كين بأقل من مبلغ 150 مليون جنيه إسترليني.

ويبتعد توتنهام بفارق خمس نقاط حالياً عن تشيلسي صاحب المركز الرابع، بينما يبدو أقرب لوداع دوري أبطال أوروبا، بعد أن خسر أمام لايبزج الألماني بهدف نظيف على أرضية ميدانه في لندن.

ويستضيف توتنهام مساء اليوم فريق نوريتش سيتي، في دور الـ16 من بطولة كأس الإتحاد الإنجليزي.