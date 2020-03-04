رياضة | شوبير يفجر مفاجأة حول مشاركة رمضان صبحي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شوبير يفجر مفاجأة حول مشاركة رمضان صبحي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

زف الإعلامي أحمد شوبير نبأ سار لجماهير الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بشأن عودة لاعب الفريق المصاب، للمباريات بالمرحلة المقبلة.

وأكد شوبير خلال برنامجه الإذاعي عبر "أون سبورت إف إم"، أن رمضان صبحي نجم الفريق سيعود للمشاركة بداية من مباراة سموحة المقبلة في الدوري الممتاز".

وأضاف شوبير: " الجهاز الطبي تأكد من تعافي اللاعب من إصابته الأخيرة وأصبح جاهز بشكل كامل للمشاركة في التدريبات الجماعية والمباريات".

وكان رمضان صبحي، غاب عن المارد الأحمر لما يقرب من ثلاثة أشهر، بسبب تعرضه للإصابة بمزق في العضلة الخلفية، وخضع لبرنامج تأهيلي تمهيدًا لعودته.

ويستعد المارد الأحمر لمواجهة صن داونز، عصر السبت المقبل في بريتوريا في إياب دور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا، بعدما حقق الفوز ذهابًا بالقاهرة بهدفين دون رد.