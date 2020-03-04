رياضة | بسبب الكورونا.. تأجيل بطولة إفريقيا للأندية لكرة السلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بسبب الكورونا.. تأجيل بطولة إفريقيا للأندية لكرة السلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقرر بشكل رسمي تأجيل بطولة افريقيا للأندية لكرة السلة التي كان منتظر انطلاقها يوم ١٣ مارس المقبل.

البطولة الافريقية تم تأجيلها بسبب فيروس الكورونا المنتشر في بعض البلدان الافريقية.

بطولة افريقيا كامت ستقام تحت نظام الدوري الأمريكي NBA في شكل جديد.

Advertisements

وجاء تأجيل البطولة بسبب تفسي فيروس الكورونا في العديد من البلدان والخوف من انتشار العدوى.

إدارة الزمالك كانت قد جهزت نفسها بالشكل الأمثل لتلك البطولة بسبب التدعيمات التي قاموا بها الفترة الأخيرة وتواجد ٤ لاعبين أجانب بين صفوف الفريق.

وقرر مسئولو الزمالك إيقاف كل الترتيبات والاستعدادات الخاصة بالبطولة لحين إشعار آخر.