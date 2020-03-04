رياضة | عبدالحفيظ يهدد لاعبي الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عبدالحفيظ يهدد لاعبي الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني، لمواجهة صن داونز، عصر السبت المقبل في بريتوريا في إياب دور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا.

وحرص سيد عبدالحفيظ مدير الكرة، على عقد جلسة مع لاعبي الفريق، وطالبهم بالابتعاد عن مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا، خلال المرحلة المقبلة.

وحذر عبدالحفيظ، جميع اللاعبين من الانسياق وراء اتباع السوشيال ميديا، خاصةً أن المرحلة الحالية لا تحتاج وجود أي ضغط على اللاعبين.

Advertisements

وأبلغ عبدالحفيظ، بأن القرار جاء بالاتفاق مع الجهاز الفني، وأن أي مخالفة لذلك سيتم توقيع عقوبات شديدة، من أجل رغبته في زيادة التركيز قبل المواجهة المرتقبة.

وكان السويسري رينيه فايلر المدير الفني، عقد جلسة مع عبدالحفيظ وجهازه المعاون، خلال الساعات الماضية من أجل وضع برنامج الفريق في بريتوريا، وكان أهمها منع اللاعبين من مواقع التواصل الاجتماعي.

وحقق الأهلي فوزًا على صن داونز الجنوب إفريقي، بهدفين دون رد بالمباراة التي أقيمت السبت الماضي على ملعب القاهرة الدولي ضمن منافسات ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا.