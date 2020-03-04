رياضة | فايلر يبحث مع معاونيه كيفية تخطي عقبة صن داونز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فايلر يبحث مع معاونيه كيفية تخطي عقبة صن داونز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحرص رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على عقد جلسات مكثفة مع جهازه المعاون، وكذلك مع سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة؛ من أجل تجهيز الأمور الخاصة بالفريق قبل مباراة صن داونز المقرر إقامتها يوم السبت المقبل بمدينة بريتوريا.

ويكثف فايلر جلساته مع جهازه المعاون؛ بهدف الترتيب جيداً للمواجهة المرتقبة أمام صن داونز، والاستعداد بقوة للمباراة على الصعيدين الفني والبدني، كما يبحث مع مدير الكرة الترتيبات الإدارية الخاصة بالفريق والبعثة قبل اللقاء .

ويستعد الأهلي للمباراة المرتقبة أمام صن دوانز في الثالثة من عصر السبت المقبل بتوقيت القاهرة ــ وهو نفس توقيت جنوب إفريقيا ــ على ملعب لوكاس موريبي؛ لحسم بطاقة التأهل للدور قبل النهائي في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

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