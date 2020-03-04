رياضة | الأهلي يعلن جاهزية جميع لاعبيه لموقعة صن داونز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يعلن جاهزية جميع لاعبيه لموقعة صن داونز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي جاهزية جميع لاعبي الفريق لمباراة صن داونز بملعب الأخير في بطولة إفريقيا، مشيرا إلى عدم مُعاناة أي لاعب سافر مع الفريق إلى جنوب إفريقيا من أي إصابات قد تبعده عن اللقاء المرتقب.

وأوضح الجهاز الطبي أن جميع اللاعبين جاهزين ويشاركون في التدريبات بشكل طبيعي باستثناء على معلول الذي عانى من إجهاد بسيط في العضلة الأمامية، لكنه تعافى منه لتخلو قائمة الفريق من أي إصابات .

وشدد الجهاز الطبي على أن بعض لاعبي الأهلي عانوا من كدمات بسيطة خلال مباراة الذهاب أمام صن داونز السبت الماضي بالقاهرة التي فاز فيها الأهلي بثنائية نظيفة، لكنهم تعافوا منها تماماً، وشاركوا بشكل طبيعي في التدريبات التي خاضها الفريق بمدينة بريتوريا على مدار اليومين الماضيين.

ويلتقي الأهلي مع صن داونز في الثالثة من عصر السبت المقبل بتوقيت القاهرة ــ وهو نفس توقيت جنوب إفريقيا ــ على ملعب لوكاس موريبي في إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا.