رياضة | حكام مباراة الأهلي وصن داونز يصلون جنوب إفريقيا غدا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حكام مباراة الأهلي وصن داونز يصلون جنوب إفريقيا غدا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يصل طاقم تحكيم مباراة الأهلي وصن داونز في إياب دور الثمانية لبطولة إفريقيا بقيادة الجامبي بكاري جاساما، جنوب إفريقيا غداً الخميس؛ لإدارة المباراة المقرر إقامتها في الثالثة عصر السبت المقبل بتوقيت القاهرة ــ وهو نفس توقيت جنوب إفريقيا ــ بملعب لوكاس موريبي بمدينة بريتوريا.

وتلقى الجهاز الإداري للأهلي تأكيدات بأن طاقم التحكيم سيصل غداً لمدينة بريتوريا التي تستضيف المباراة.

وكان الأهلي قد فاز في لقاء الذهاب باستاد القاهرة السبت الماضي بثنائية نظيفة، ويسعى لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الإياب لحسم بطاقة التأهل للدور قبل النهائي في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

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