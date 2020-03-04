رياضة | كارتيرون يطلب ابعاد لاعبي الزمالك عن الجماهير

ووصلت بعثة الزمالك بالأمس إلى تونس على أن يخوض الفريق مرانه اليوم الأربعاء هناك.

ويحاول المدرب الحفاظ على تركيز اللاعبين وعدم تشتيت ذهنهم نهائيًا بأي أمر بعيد عن المستطيل الأخضر وبذل قصارى جهدهم من أجل تحقيق الانتصار، كما شدد على اللاعبين بضرورة عدم التركيز مع الجماهير وأنصار الترجي هناك ويكون ترجمة ذلك داخل المستطيل الأخضر فقط.

وتقام مباراة الزمالك والترجي الجمعة المقبل في إياب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال افريقيا.