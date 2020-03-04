رياضة | تطورات جديدة حول لحاق نجم المنتخب لمعسكر الفراعنة المقبل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تطورات جديدة حول لحاق نجم المنتخب لمعسكر الفراعنة المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن طبيب المنتخب الوطني الأول، محمد أبوالعلا عن تطورات جديدة حول إصابة نجم الفريق أحمد حجازي، مدافع نادي ويست بروميتش الإنجليزي،وأوضح أنه قريب من الانضمام لمعسكر الفراعنة المقبل استعدادا لتوجو.

وخلال تصريحات تلفزيونية، قال ابو العلا : "قمنا بالتواصل مع فريقه ويست بروميتش بشأن إصابة أحمد حجازي ، فهو يحتاج لبعض التأهيل والراحة وبحسب البرنامج الخاص الذي تم وضع له، قريب جدًا من اللحاق بمعسكر المنتخب المقبل".

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وتابع: "اراحة اللاعبين وطريقة الاستشفاء بعد المباريات يكون لها تأثير كبير عليهم".

وأكد: "الإصابة تعتمد على عدد من العوامل منها مركز اللاعب وضغط المباريات وسن اللاعب وطريق الاستشفاء".

وأضاف: "وضعنا خطة للعلاج من أول يوم لإصابة حجازي، ونضع في الاعتبار المركز واسم الجراح الذي يجري العملية للاعب في المقام الأول وهو نفس المكان الذي تردد عليه لاعبي المنتخب والأهلي والزمالك خلال الفترة الماضية، مثل جنش وحجازي وكريم ندفيد ورمضان صبحي وحمدي فتحي، التعامل مع مكان معتمد من الفيفا بكل تأكيد يعطي ثقة لدى الجميع، وتتراوح الغيابات في إصابة الغضروف ما بين 4 إلى 6 شهور".