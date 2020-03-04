الامارات | «كورونا» يضرب دورة الألعاب الخليجية

شكرا لقرائتكم خبر عن «كورونا» يضرب دورة الألعاب الخليجية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تسبب فيروس كورونا المستجد في إيقاف دورة الألعاب الخليجية التي كان من المقرر إقامتها في أبريل المقبل بالكويت، وبالتحديد خلال الفترة من 4-14 من الشهر المقبل، وذلك خوفاً من انتشار المرض وما تشهده المنطقة من تخوفات بسبب الفيروس الجديد.

ونشرت اللجنة الأولمبية الكويتية أمس على موقعها الرسمي بيان تأجيل الدورة وليس إلغاءها لشهر ديسمبر المقبل، كإجراء إحترازي، وتم الإعلان عن ذلك في بيان رسمي.