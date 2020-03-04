شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب صن داونز: هل يمكننا إحراز هدفين في الأهلي؟ سأقول نعم للحفاظ على عملي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال المدير الفني لصن داونز، بيتسو موسيماني، إن فريقه يمكنه تسجيل هدفين في مرمى الأهلي، في مباراة الإياب التي ستقام على ملعبه في العاصمة الجنوب إفريقيا بريتوريا، من أجل محاولة التأهل إلى نصف النهائي بعد هزيمته في الذهاب بهدفين نظيفين على استاد القاهرة.

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وفي حديث لصحيفة «إندبندنت» الجنوب إفريقية، قال المدرب: «إذا سألت مدرب الأهلي (رينيه فايلر) إذا كان يعتقد أن بإمكان فريقه تسجيل هدفين على أرضه سيجيب بنعم، أليس كذلك؟ هذا شيء طبيعي، لأنه إذا قال إنه لن يستطيع تسجيل هدفين في ملعبه، فلن يشعر مسؤولو الأهلي بالسعادة».

وأضاف: «الشيء نفسه معي، إذا قلت إننا لا يمكننا تسجيل هدفين سأفقد عملي، لذلك أنا بحاجة للحفاظ على عملي وسأقول إننا بإمكاننا التسجيل».

وتابع «موسيماني»: «العام الماضي، حين كنا بحاجة لتسجيل هدف واحد أمام الوداد المغربي لم نستطع، أحيانًا نسجل ثلاثة أهداف وأحيانًا يمكننا تسجيل أكثر، نحن بإمكاننا تسجيل هدفين والأهلي يمكنه إحراز هدف، لا أعلم».