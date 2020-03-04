شكرا لقرائتكم خبر عن دورتموند يقترب من خطف موهبة بيرمنجهام قبل مانشستر يونايتد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اقترب جود بيلينجهام، النجم الصاعد لنادي بيرمنجهام سيتي الإنجليزي، من الانتقال إلى بروسيا دورتموند الألماني، رغم اهتمام نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي بخدماته.

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وحسب صحيفة «بيلد» الألمانية، فقد أصبح لاعب بيرمنجهام، صاحب الـ 16 عامًا، على حافة التوقيع مع بروسيا دورتموند، موضحة أن الناديين دخلا في مفاوضات متقدمة حول صفقة قد تصل إلى 30 مليون جنيه إسترليني.

كان اللاعب قد ارتبط اسمه بالانتقال إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي، كما ذكرت بعض التقارير اهتمام ليفربول أيضًا بالتعاقد معه، إلا أنه يبدو الآن أقرب للرحيل إلى ألمانيا.

وشارك لاعب الوسط في 34 مباراة هذا الموسم مع فريقه بجميع البطولات، وسجل 4 أهداف وصنع 3.