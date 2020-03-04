شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة يدخل معسكرًا مغلقًا استعدادًا لبداية الدور الثاني من الدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة، اليوم الأربعاء، معسكرًا مغلقًا لمدة أسبوع بمدينة الإسماعيلية، وذلك في إطار الاستعداد لمباراة أسوان المقرر إقامتها يوم الخميس الموافق 12 مارس الجاري، بالجولة الـ18 الافتتاحية لمباريات الدور الثاني من الدوري الممتاز. وأكد وليد هويدي، مدير الكرة، في تصريحات للموقع الرسمي للنادي، أن الجهاز الفني الجديد للفريق بقيادة إيهاب جلال يسعي من خلال المعسكر لرفع المعدلات البدنية والفنية، بهدف رفع معدلات اللياقة والتركيز للاعبين. ويدرس الجهاز الفني إقامة مباراة ودية أو أكثر على هامش المعسكر، استعدادًا للدور الثاني للدوري.

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