شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يؤدي تدريباته بالدار البيضاء استعدادًا لمباراة نهضة بركان بالكونفيدرالية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أدى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري البورسعيدي، مساء أمس، أول تدريباته بمدينة الدار البيضاء المغربية، حيث أدى الفريق مرانه على ملعب مجمع كهرماء كازابلانكا، وذلك استعدادا لمباراة الفريق الهامة والمرتقبة التي تجمعه بنظيره فريق نهضة بركان، والمقرر إقامتها على الملعب البلدي بمدينة بركان، في التاسعة مساء الأحد المقبل، في إياب الدور ربع النهائي من النسخة السابعة عشر للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

وبحسب الموقع الرسمي للنادي، بدأ المران بتدريبات فك العضلات والإطالات، وذلك لإزالة أى آثار للإرهاق لدى اللاعبين، خاصةً بعد رحلة السفر الطويلة من بورسعيد إلى الدار البيضاء، والتي استغرقت نحو اثنتى عشرة ساعة، ركز طارق العشري، المدير الفني للفريق، خلال باقي فقرات المران على النواحي البدنية، حيث خاض اللاعبون مراناً بدنياً شاقاً للغاية بمتابعة دقيقة من أعضاء الجهاز الفني محمود عطا المدرب العام، وأحمد العشري المدرب المساعد، والدكتور عبدالحليم كامل مخطط الأحمال، والذين حرصوا على تنفيذ اللاعبين لكافة التدريبات بدقة تامة حرصا على تحقيق الاستفادة المرجوة، بينما أدى حارسا المرمى أحمد عبدالفتاح ومحمد شحاتة مرانهما التخصصي المعتاد تحت إشراف مدربهما أيمن بسيوني.