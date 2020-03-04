شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. تأجيل بطولة «دوري أفريقيا» لكرة السلة بسبب «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن رئيس بطولة «دوري أفريقيا» لكرة السلة أمادو جالو فول، تأجيل انطلاقها إلى أجل غير مسمى بسبب انتشار فيروس كورونا، بعدما كان مقررًا لها أن أن تبدأ منافساتها في 13 مارس بالعاصمة السنغالية داكار.

وقال «فول»، في بيان: «بعد اقتراح الحكومة السنغالية بشأن المخاوف الصحية المتزايدة المتعلقة بفيروس كورونا، سيتم تأجيل موسم دوري أفريقيا لكرة السلة. أشعر بالإحباط لعدم تمكنا من بدء هذا الدوري التاريخي حسب الخطة الموضوعة، ولكننا نتطلع للانطلاق المنتظر بشدة لدوري أفريقيا للسلة في تاريخ لاحق».

وتضم البطولة 12 فريقًا من 12 دولة أفريقية، فيما يمثل مصر في البطولة نادي الزمالك بصفته بطلًا للدوري المصري.