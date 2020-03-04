شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: لجنة الاستئناف تنظر تظلم الأهلي والزمالك على عقوبات «السوبر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تقدم نادي الزمالك بتظلم إلى الاتحاد المصري لكرة القدم على العقوبات التي وُقِّعت على عدد من مسؤوليه ولاعبيه نتيجة الأحداث التي وقعت بعد مباراة السوبر المصري التي أُقيمت في 20 فبراير الماضي بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.

وكان النادي الأهلي قد تقدم بتظلم حول الموضوع نفسه، بعد الاطلاع على الأسطوانة المدمجة للأحداث، حيث سبق أن أعلن الاتحاد المصري عن ترحيبه بإطلاع أي من طرفي المباراة على محتواها، حيث تم الحصول عليها رسميًا، وذلك في مواجهة محاولات غير مُبرَّرة للتشكيك فيها، ثبت كذب ادعاءاتها.

ومن المقرر أن يتم عرض التظلمين على لجنة الاستئناف بالاتحاد، في اجتماع لم يُحدَّد موعده بعد، حيث قام الناديان بتسديد الرسوم الخاصة بذلك.