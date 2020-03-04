شكرا لقرائتكم شوقى غريب يقرر إحالة ملف ضم محمد صلاح للمنتخب الأولمبي لاتحاد الكرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر شوقى غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي إحالة ملف إنضمام محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي إلى المنتخب الأوليمبي للمشاركة في اوليمبياد طوكيو 2020 ، إلى مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني.

أكد شوقى غريب، المدير الفنى للمنتخب الأوليمبى، أن الألمانى يورجن كلوب المدير الفنى لفريق ليفربول الإنجليزى، طلب ملفا كاملا عن المنتخب الأوليمبى وكل ما يتعلق باللاعبين وبرنامج الإعداد للأولمبياد لدراسة موقف مشاركة محمد صلاح نجم المنتخب الأول وليفربول فى أولمبياد طوكيو المقرر لها الصيف المقبل.

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وقال غريب في، تصريحات لقناة أون تايم سبورت، إن طلب كلوب ملفا كاملا يتم إعداده حاليا، ويعتبر خطوة فى طريق مشاركة محمد صلاح فى البطولة، مشددا على أن الفرنسى زين الدين زيدان المدير الفنى لفريق ريال مدريد الإسبانى صرح عبر وسائل الإعلام أنه سعيد باختيار سيرجيو راموس مدافع الملكى فى قائمة المنتخب الأوليمبي الإسبانى للمشاركة فى الأولمبياد.

كشف شوقى غريب، المدير الفنى للمنتخب الأوليمبى، أن إمام عاشور لاعب الزمالك والمنتخب الأوليمبى سيكون بعيدا عن حسابات الجهاز الفنى بالنسبة لاختيارات قائمة المنتخب المشاركة فى أولمبياد طوكيو المقرر لها الصيف المقبل، وذلك عقب إيقافه لنهاية الموسم بعد أحداث مباراة السوبر بين الأهلى والزمالك فى الإمارات.

وقال شوقى غريب فى تصريحات لبرنامج ملعب أون تايم على قناة "أون تايم": أى لاعب يتعرض لإيقاف طويل بسبب عقوبة أخلاقية لن يكون له وجود فى الأولمبياد، وبالنسبة لإمام عاشور فأمامه بعض الطرق القانونية يسلكها لإثبات براءته من الأفعال التى تسببت فى إيقافه، ولكن فى حالة ثبوت إدانته فإنه لن يكون موجودا فى الأولمبياد.