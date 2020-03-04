شكرا لقرائتكم سفير مصر بجنوب أفريقيا يدعو الخطيب وبعثة الأهلي لمأدبة عشاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل دعا شريف عيسى سفير مصر بجنوب أفريقيا، محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى ورئيس بعثة الفريق فى جنوب أفريقيا على مأدبة العشاء مساء اليوم الأربعاء، بمنزل السفير، ووجه السفير الدعوة لبعثة الأهلى برئاسة محمود الخطيب فى إطار ترحيب السفير ببعثة الفريق خاصة.
وحرص السفير شريف عيسى على التواجد برفقة بعثة الاهلى بشكل مُستمر والتقى أكثر من مرة مع محمود الخطيب من أجل تذليل كافة العقبات أمام البعثة، مؤكداً ثقته فى الأهلى على تقديم عرض قوى ونتيجة جيدة فى مواجهة صن داونز المرتقبة.
واستقبل السفير بعثة الأهلى فى مطار جوهانسبرج صباح أمس الأول الأثنين،ثم سافر مع الفريق إلى مدينة بريتوريا التى تستضيف المباراة الهامة.
ويواجه الأهلى مع صن داونز فى الثالثة من عصر السبت المقبل بتوقيت القاهرة وهو نفس توقيت جنوب أفريقيا على ملعب لوكاس موريبى فى اياب دور الثمانية لبطولة دورى أبطال أفريقيا، علماً بأن الأهلى فاز فى لقاء الذهاب السبت الماضى باستاد القاهرة بثنائية نظيفة.
كان الأهلى قد فاز فى لقاء الذهاب بإستاد القاهرة السبت الماضى أمام صن داونز بثنائية نظيفة فى اللقاء الذى أقيم باستاد القاهرة فى حضور 30 ألف مشجع.
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