شكرا لقرائتكم تعرف على شرط صن داونز لدخول جماهيره مواجهة الأهلي مجانا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قرر مسئولو نادي صن داونز الجنوب أفريقي السماح لأي مشجع يرتدي "تي شيرت" الفريق ذات اللون الأصفر بدخول مباراة الاهلي عصر السبت المقبل في إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقي.
كان ترون ملوتو، مدير نادى صن داونز قد زار مقر بعثة الأهلى فى مدينة بريتوريا، للتنسيق مع الجهاز الإدارى بالنادى، قبل مواجهة الفريقين ، والتقى مسئول نادى صن داونز سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادى وسمير عدلى المدير الإدارى ومحمد أسامة إدارى الفريق للحديث عن الجوانب الإدارية المتعلقة بموعد ومقر الاجتماع الفنى والمران الأخير للأهلى، وكل الأمور المتعلقة بالنواحى التنظيمية لمواجهة السبت والتى تخص فريق الأهلى، والاطمئنان على عدم وجود أى عقبات أمام البعثة وتعهد مسئول نادى صن داونز بتذليل العقبات امام بعثة الأهلى، خاصة أن مسئولى القلعة الحمراء حرصوا على توفير سبل الراحة أمام بطل جنوب أفريقيا فى مباراة الذهاب بالقاهرة .
وحرص سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادى على عقد أكثر من جلسة مع الجهاز المعاون للاطمئنان على كل الترتيبات منذ وصول البعثة إلى موعد مباراة السبت.
وتضم قائمة الأهلى كلا من: محمد الشناوي، وعلى لطفي، ومصطفى شوبير، ومحمود متولي، ورامى ربيعة، وياسر إبراهيم، ووليد سليمان، وأيمن أشرف، وحسين الشحات، وأليو ديانج، وعمرو السولية، ومروان محسن، ومحمد مجدى قفشة، وعلى معلول، وأحمد الشيخ، وأليو بادجي، وأحمد فتحي، وجونيور أجايى، وجيرالدو، ومحمد هانى.
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