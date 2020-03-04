شكرا لقرائتكم الزمالك يلغى تعاقده مع محترفين السلة بعد تأجيل لافروليج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر مسئولي نادى الزمالك إلغاء التعاقد مع المحترفين الثلاثة الذين تم التعاقد معهم مؤخرا ، بعد تأجيل بطولة لأفروليج لأجل غير مسمى ، بسبب انتشار فيروس كورونا .

وكان الزمالك تعاقد مع الثلاثى ماثيو براين، الذى يحمل الجنسيتين الإنجليزية والغانية، وماكسى شامبا لاعب النجم الساحلى السابق، بالإضافة إلى واين أرنولد، الذى كان محترفا بصفوف الأهلى ببطولة أفريقيا للأندية التى أقيمت 2016 ، لتديعم صفوف الفريق خلال بطولة لأفروليج .

وبعد إلغاء البطولة وتأجيلها تقرر فسخ التعاقد مع اللاعبين ، حيث كان ماكسى شامبا ، قد وصل الى القاهرة و انضم لتدريبات الفريق ، بينما لم يكن ارنولد أو براين قد وصلا حتى الان .

وقرر مسئولي الاتحاد الأفريقي لكرة السلة وكذلك مسئولي NBA دورى الجامعات الأمريكية ، تأجيل منافسات بطولة لافروليج ، التي كان مقرر إنطلاقها الأسبوع المقبل وتحديداً 13 مارس بمشاركة 12 فريقا من بينها الزمالك ، والمقرر إقامتها بأكثر من دولة.

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وأبلغت اللجنة المنظمة للبطولة ، مسئولي نادى الزمالك بتأجيل البطولة ، لأجل غير مسمى ، ولحين اشعار اخر ، بسبب تفشى فيروس الكورونا و انتشاره.

وأًصدر الـ NBA خطابا بتأجيل البطولة التي يشارك فيها 12 فريقا ، والتي كان مقرر إنطلاقها و افتتاحها يوم 13 مارس الجارى بداكار في السنغال ، بسبب الفيروس

وبذلك أصبح الزمالك لايضم سوى محترف واحد فقط وهو مايك تايلور ، الذى تم التعاقد معه بعد رحيل والكر ، و ستوجلين ، ولكنه حال إقامة البطولة ، لن يتمكن من المشاركة مع الفرق وفقا للوائح الفيبا.

يذكر أن الدور قبل النهائى من بطولة دورى السلة تبدأ غدا بمشاركة الرباعى الاهلى و الزمالك و الاتحاد السكندرى و الجزيرة