شكرا لقرائتكم المصري يستعد لمواجهة نهضة بركان فى الجيم .. صور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أدى لاعبو المصرى البورسعيدى تدريباتهم الصباحية اليوم بصالة الجيمانزيوم بمقر إقامتهم بأحد فنادق مدينة الدار البيضاء في إطار استعداداته لمواجهة الأحد المقبل أمام نهضة بركان في إياب دور الثمانية للكونفيدرالية الأفريقية .



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كان لقاء الذهاب انتهى بين الفريقين بالتعادل الإيجابى بهدفين لمثليهما تقدم محسن ياجور لنهضة بركان في نهاية الشوط الأول ، وتعادل الليبى مفتاح طقطق للمصرى مع بداية الشوط الثانى ، وأضاف محمد شوشة الهدف الثانى للمصرى وتعادل محسن ياجور للفريق المغربى في الدقيقة 81 من عمر اللقاء .



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واحتل فريق المصرى البورسعيدى المركز الثانى فى ترتيب المجموعة الأولى خلف مواطنه بيراميدز بعدما جمع عشر نقاط، من الفوز فى ثلاث مباريات وتعادل فى مباراة وخسر مباراتين، سجل عشرة أهداف ودخل شباكه تسعة أخرى ، وابتعد الفريقان المصريان بيراميدز والمصرى البورسعيدى عن احتمالية المواجهة فى نصف نهائى البطولة ما يعنى احتمالية أن يكون نهائى البطولة مصريًا خالصًا.

ويواجه الفائز من مواجهة بيراميدز وزاناكو، الفائز من مباراة إنيمبا وحوريا كوناكرى، بينما الفائز من مواجهة المصرى ونهضة بركان، يلتقى الفائز من حسنية أغادير والنصر.

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وعقد عبد الظاهر السقا المدير الرياضى للنادى المصرى اجتماعاً مع اللاعبين طالبهم خلاله بالتحلى بالالتزام خلال التواجد بالمغرب ، وطالب السقا لاعبيه بالحفاظ على صورة مصر في المحافل الخارجية لاسيما بعد الاحداث السيئة التي شهدتها مباراة السوبر المحلى بين الاهلى والزمالك في الامارات وتركت انطباعاً سيئاً للغاية مشدداً على لاعبيه ضرورة الابتعاد عن الاعتراض على التحكيم.

ويدخل المصرى معسكراً بمدينة كازابلانكا لمدة 3 أيام ثم يسافر لمدينة بركان التى تستضيف المباراة ليقيم معسكر هناك لمدة 3 أيام أخرى لاسيما أن الفاصل بين المدينتين حوالى 60 كيلو متراً.



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وعلى نفس الوتيرة طالب طارق العشرى المدير الفني للمصرى البورسعيدى لاعبيه بحصد بطاقة التأهل لنصف نهائي الكونفدرالية من أجل مواصلة تمثيل الكرة المصرية في المحافل الافريقية وتعويض جماهير بورسعيد عن النتائج المتراجعة على صعيد بطولة الدوري وكأس مصر .