شكرا لقرائتكم فخر الدين بن يوسف يتحفظ على تمديد عقده مع الإسماعيلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحفظ التونسى فخر الدين بن يوسف لاعب وسط الإسماعيليى على مسألة تمديد عقده مع الدراويش في الفترة الحالية منتظرا لنهاية الموسم خاصة أنه يرغب في العودة لخوض تجربة في احدي دوريات الخليج.

وفي وقت سابق كشف مصدر مقرب من مجلس إدارة النادى الإسماعيلى أن فخر الدين انتقل لصفوف القلعة الصفراء بعقد مدته 6 أشهر قابلة للتجديد بناءً على نصيحة زميله فرجانى ساسى نجم الزمالك ومنتخب تونس، وقال المصدر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن مجلس الإسماعيلى فشل فى إقناع فخر الدين بن يوسف فى التوقيع لمدة موسمين، لاسيما أن اللاعب اقتنع بنصيحة زميله التونسي فرجاني ساسى نجم الزمالك الذى طلب منه التمهل قبل الاستمرار مع الدراويش والانتظار لنهاية السنة أشهر وتقييم الوضع والمعاملة داخل النادى، سواء النفسية أو المادية ومن بعدها حسم مصيره مع القلعة الصفراء، وهو الأمر الذى أثار غضب مجلس الإسماعيلى من نجم الزمالك.

ورفع الجناح التونسى لقب كأس الكونفدرالية الأفريقية عام 2013 مع الصفاقسى التونسي، فى عام اختير خلاله لاعب العام، كما توج فخر الدين بن يوسف بلقب الدورى التونسى مرتين، مرة مع الصفاقسى موسم 2012-13 وأخرى مع الترجى التونسى موسم 2016-17، وعلى المستوى الدولى ظهر بن يوسف 47 مرة بقميص منتخب تونس ونجح فى تسجيل 6 أهداف، وشارك فى كأس العالم بروسيا ونجح فى التسجيل مرة والصناعة أخرى.

ولم يسبق لـ فخر الدين بن يوسف اللعب فى الدورى المصرى، بينما ارتدى قميص الترجى والصفاقسي، وشارك فخر الدين بن يوسف فى 21 مباراة الموسم الماضى مع الاتفاق ونجح فى تسجيل 3 أهداف وصناعة مثلها.

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وجاءت أبرز أرقام فخر الدين بن يوسف كالتالى:

الدورى التونسى الدرجه الثانية مع "النجم الأولمبى" لعب: 15 مباراة، أحرز: 4 أهدف، صنع: 4.

الدورى التونسى مع "الصفاقسى الترجى" لعب: 99 مباراة، أحرز: 26 هدفا، صنع: 17.

الدورى الفرنسى مع ميتز لعب: 6 مباريات لم يحرز أهداف.

الدورى السعودى مع "الاتفاق" لعب: 27 مباراة، أحرز: 5 أهداف، صنع: 3.