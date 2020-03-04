شكرا لقرائتكم بسبب كورونا .. تأجيل بطولة لافروليج لكرة السلة بمشاركة الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر مسئولي الاتحاد الأفريقي لكرة السلة وكذلك مسئولي NBA دورى الجامعات الأمريكية ، تأجيل منافسات بطولة لافروليج ، التي كان مقرر إنطلاقها الأسبوع المقبل وتحديداً 13 مارس بمشاركة 12 فريقا من بينها الزمالك ، والمقرر إقامتها بأكثر من دولة.

وأبلغت اللجنة المنظمة للبطولة ، مسئولي نادى الزمالك بتأجيل البطولة ، لأجل غير مسمى ، ولحين اشعار اخر ، بسبب تفشى فيروس الكورونا و انتشاره.

وأًصدر الـ NBA خطابا بتأجيل البطولة التي يشارك فيها 12 فريقا ، والتي كان مقرر إنطلاقها و افتتاحها يوم 13 مارس الجارى بداكار في السنغال ، بسبب الفيروس .

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وكان الزمالك يقع فى مجموعة النيل التى تضم فرق من تونس ورواندا، والكاميرون، ونيجيريا، وموزمبيق ، على أن يصعد منهم 4 فريق بعد خوض مراحل التصفيات

وكان من المقرر أن تبدأ المباريات فى الفترة من 20 الى 23 مارس الجارى بتونس، ومن 16 الى 18 أبريل بنيجريا، وفيما يخص المرحلة الثالثة فتقام بالقاهرة فى الفترة من 30 إبريل حتى 2 مايو ، وبعد ذلك يصعد 4 فرق من أصل 6 شاركت فى البطولة، ومثلهم من المجموعة الثانية التى يطلق عليها مجموعة الصحراء ، ثم بعد ذلك تشارك الفرق الأربعة من كل مجموعة فى الدور قبل النهائى والنهائى والذى يقام برواندا فى الفترة من 26 الى 31 مايو المقبل.

يذكر أن الزمالك تعاقد مع 3 لاعبين محترفين للمشاركة في الفريق في البطولة وهم كلا من : ماثيو براين، الذى يحمل الجنسيتين الإنجليزية والغانية، وماكسى شامبا لاعب النجم الساحلى السابق، بالإضافة إلى واين أرنولد، الذى كان محترفا بصفوف الأهلى ببطولة أفريقيا للأندية التى أقيمت 2016، ومن المقرر أن يتعاقد الفريق مع لاعب رابع خلال الأيام المقبلة .