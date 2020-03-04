شكرا لقرائتكم شوبير يكشف موعد عودة رمضان صبحي للمشاركة مع الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعود رمضان صبحى للمشاركة مع فريقه الأهلى فى مباراة سموحة بالدورى المقرر لها 11 مارس الجارى، بعد اكتمال شفاء اللاعب من الإصابة التى أبعدته عن الأهلى لأكثر من شهرين ونصف.

كشف أحمد شوبير فى برنامجه على إذاعةONSPORT FM ، عن أن رمضان صبحي أصبح سليم 100% ويتم تجهيزه للمشاركة في مباراة سموحه بالدوري بعد أن فضل السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي عدم إصطحابه لمباراة صن داونز المقرر لها السبت المقبل لإكتمال شفائه.

ويواصل فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي تدريباته اليومية استعدادا لمواجهة صن داونز يوم السبت المقبل على ملعب جامعة التكنولوجيا الذي يبعد عن فندق الإقامة حوالي 25 دقيقة وتدرب عليه الفريق اليوم و أمس الأربعاء على أن يخوض الأهلي أخر تدريباته على ملعب "لوكاس موريبي" الذى يستضيف المباراة،.

Advertisements

ويحرص محمود الخطيب رئيس الأهلى ورئيس البعثة على التواجد دائمًا مع لاعبي الفريق من أجل الشد من آزرهم ودعمهم جيدًا قبل اللقاء المرتقب ويتواجد بيبو في التدريبات وفي جميع تجمّعات الفريق بهدف توفير كل سُبل الراحة لهم وتذليل كل العقبات .

من جانبه، قال سامي قمصان، المدرب المساعد بالجهاز الفني للفريق أن جميع الأمور تسير على ما يرام داخل بعثة الفريق قبل المواجهة المهمة والمرتقبة، موضحًا أن رحلة الفريق إلى جنوب أفريقيا كانت شاقة إلى حد ما، ولكن بمجرد الوصول، سيطرت حالة من التركيز الشديد على كل اللاعبين، وانصب تركيزهم على مواجهة بطل جنوب أفريقيا.

وشدد المدرب المساعد، على أن الفريق خاض شوطًا أمام صن داونز في القاهرة وقدم أداء قويًا، ولكن يبقى الشوط الثاني والحاسم يوم السبت المقبل وهو شوط إقصائي وفي نفس الوقت مؤهل إلى دور نصف النهائي، ويحتاج إلى التركيز بشكل أكبر.