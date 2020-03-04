شكرا لقرائتكم تعرف على مباريات ربع نهائي كأس كرة السلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلنت لجنة المسابقات باتحاد كرة السلة عن جدول مباريات منافسات ربع نهائي كأس مصر لكرة السلة ، والتي تقام 20 مارس الجارى ، بمشاركة أندية سموحة و الشمس ، و التامين و الاتحاد السكندرى ، و طنطا و سبورتنج ، و الاهلى ، و الجيش.

وتقام منافسات الدور قبل النهائى يوم 26 بينما النهائي 28 مارس الجارى ، فيما يخص مباريات ربع النهائي فيلتقى سموحة مع طلائع الجيش، و مصر للتأمين مع الاتحاد السكندرى ، و طنطا مع سبورتنج ، و الاهلى مع الشمس ، على ان تقام المباريات بملاعب الأندية الأولى .

كان اتحاد كرة السلة قرر تعديل ملاعب الدور قبل النهائي من بطولة دورى السوبر، والذى يقام أيام 5 و 7 و 10 و 12 و 16 مارس الجارى .

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وكان من المقرر أن تقام المباريات الأولى والثانية على ملاعب الأندية الأفضل في الترتيب، والثانية و الثالثة على ملاعب الأندية الأخرى ، أما المباراة الخامسة فتقام على ملاعب محايدة يحددها الاتحاد حالة الحاجة اليها .

وجاء قرار اتحاد كرة السلة بإقامة أول ٤ مباريات في نصف نهائي دوري السوبر على ملاعب الأندية بحيث تقام المباراة الأولى والثالثة على ملعب صاحب الأفضلية في ترتيب الدوري "المركز الأول والثاني" والمباراة الثانية والرابعة على ملعب صاحب "المركز الثالث والرابع" وتقام المباراة الخامسة في حال اللجوء إليها على ملعب محايد يحدده مجلس إدارة الاتحاد .. بالإضافة إلى إقامة الدور النهائي على ملاعب محايدة

جاء قرار التعديل بعد اعتراض كل من أندية الأهلى و الزمالك و الجزيرة على الملاعب ، فتم عقد جلسة طارئة باتحاد كرة السلة ، و بناءا عليه تم تعديل الملاعب .

وتقام منافسات نصف النهائى بنظام best of 5 أيضا حيث يلتقى كل فريقين 5 مرات، والفائزفى 3 مباريات يكون هو الحاصل على بطاقة التأهل .