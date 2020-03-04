شكرا لقرائتكم محاضرة للاعبى الاتحاد السكندري للتعريف بتقنية الـVAR ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تواجد سيد مراد عضو لجنة الحكام باتحاد الكرة في نادي الاتحاد السكندري لمحاضرة لاعبي الفريق للتعريف بتقنية حكم الفيديو VAR والمقرر تطبيقها خلال الفترة المقبلة بالدوري المصري.

كما تواجد الحكم محمدعبد القادر قدورة بصحبة سيد مراد في نادي الإتحاد ، في ظل سياسية اتحاد الكرة لإجتماع لجنة الحكام بفرق الدوري الممتاز للتعريف بمهام وقوانين ولوائح تقنية الـVAR.

ومن المقرر أن يتضمن المؤتمر استعراضا للخطوات التى اتخذها الاتحاد المصري في هذا الشأن، وعرضا بالفيديو لشرح كيفية تطبيق التقنية.

وخاطب مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة الشركة الإسبانية المسئولة عن تطبيق تقنية الفيديو فى الدورى لإرسال 10 أطقم سماعات للحكام.

أكد مصدر باتحاد الكرة أن تطبيق التقنية فى المباراة الواحدة يحتاج 7 سماعات، بواقع 4 للحكام و3 لحكام الفيديو.. وكان اتحاد الكرة أعلن تطبيق تقنية الفيديو بداية من الدور الثانى للدورى الذى ينطلق 9 مارس الجارى.

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وقررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة عدم إقامة أكثر من 4 مباريات يوميا فى الدور الثانى من عمر الدورى العام، بعد تطبيق تقنية الفيديو بداية من الدور الثانى بالدورى.

وأرجع اتحاد الكرة قراره بأن هذا الأمر ضرورى حتى يتسنى للجبلاية تطبيق تقنية الفيديو فى جميع مباريات الدور الثانى بالدورى كما تم الإعلان من قبل.

وأعلنت إدارة المسابقات بالاتحاد المصرى لكرة القدم انطلاق مباريات الدور الثانى (الأسبوع الـ 18) اعتبارا من يوم 9 مارس المقبل، كما حددت المسابقات يوم 5 مارس لإقامة مباراة طلائع الجيش وإنبى مقدما من الأسبوع 19 حتى لا يتعرض إنبى لضغط المباريات وقد تحدد لمباراته المؤجلة مع الأهلى يوم 14 مارس.

وأعلنت مواعيد مباريات الأسبوعين الـ19 و20، فيما تعلن بقية مواعيد الأسابيع اللاحقة على ضوء موقف الأندية المصرية فى البطولات الأفريقية.

ويتقابل الأهلى مع سموحة يوم 11 مارس والاتحاد السكندرى مع الزمالك يوم 12 مارس المقبل فى الجولة الـ18 للدورى.