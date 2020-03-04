مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة.. منتخب مصر يواجه السنغال في نهائي كأس العرب



تقام اليوم الأربعاء،عددا من المباريات في مختلف المسابقات في الدوريات الكبري، أبرزها مواجهة تونس والسنغال في نهائي بطولة كأس العرب تحت 20 سنة، كما تأجلت بعض المباريات التي كان من المقرر إقامتها اليوم في بطولة دوري أبطال آسيا، خوفًا من فيروس كورونا. مواعيد مباريات اليوم كأس العرب تحت 20 سنة:

تونس X السنغال - 06:30 مساءً - الرياضية السعودية 1 - أبو ظبي الرياضية 1. Advertisements كأس الاتحاد الإنجليزي

ليستر سيتي X برمنجهام سيتي - 09:45 مساءً - بي إن سبورتس 13.

توتنهام هوتسبير X نورويتش سيتي - 09:45 مساءً - بي إن سبورتس 3.

شيفيلد وينزداي Xمانشستر سيتي- 09:45 مساءً - بي إن سبورتس 2. كأس ملك إسبانيا:

ميرانديس X ريال سوسييداد - 10:00 مساءً - الرياضية السعودية 2. كأس فرنسا:

ليون X باريس سان جيرمان - 10:00 مساءً - بي إن سبورتس 6.

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