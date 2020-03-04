الزمالك كان سيشارك بها.. تأجيل بطولة أفريقيا لكرة السلة بسبب كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أعلن الاتحاد السنغالي لكرة السلة، تأجيل منافسات البطولة الأفريقية للأندية والتي كان مقررًا لها أن تنطلق يوم 13 مارس الجاري، بسبب انتشار فيروس كورونا.

ووفقًا لبيان رسمي نشره الاتحاد السنغالي لكرة السلة عبر حسابه بموقع تويتر للتواصل الإجتماعي، فإن البطولة تم تأجيلها لأجل غير مسمى.

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وكان من المقرر أن يقام الدور الأول من البطولة الأفريقية للأندية في ست مدن، هم القاهرة المصرية، سلا المغربية، المنستير التونسية، داكار السنغالية، لاجوس النيجيرية ولواندا بأنجولا.

وتعد النسخة المؤجلة من البطولة هي الأولى بنظامها الجديد، والتي كان مقررًا لها أن تقام تحت رعاية دوري المحترفين الأمريكي "NBA".

الجدير بالذكر أن فريق كرة السلة بنادي الزمالك كان مقررًا له أن يشارك في البطولة ممثلًا عن مصر بعد تتويجه بدوري السوبر المحلي العام الماضي.