"لست قلقًا".. ماذا قال كلوب بعد خسارة ليفربول من تشيلسي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أكد الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، أنه لا يشعر بالقلق على الرغم من تلقي فريقه خسارة جديدة وتحديدًا من تشيلسي.

ليفربول تلقى ضربة جديدة خلال الأسبوع الحالي بعد الهزيمة من واتفورد (3-0) بالدوري مساء السبت الماضي ثم الخسارة من تشيلسي (2-0) في كأس الاتحاد الإنجليزي.

وعن مباراة تشيلسي خرج كلوب في تصريحات نقلتها صحيفة "ميرور" البريطانية :"الأداء لم يكن سيئًا مثلما ظهرنا أمام واتفورد، لكننا ارتكبنا العديد من الأخطاء".

وأضاف :"ليس لدّي حجج كثيرة بعد الخسارة، ارتكبنا أخطاء صغيرة أحدثت الفارق في المباراة لكن في النهاية لست قلقًا".

وحول هدفي تشيلسي في شباك فريقه، علّق كلوب قائلاً :"ارتكبنا خطأين كبيرين حول الهدف".

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وأنهى كلوب حديثه عن مستقبل ليفربول، مؤكدًا أن فريقه لديه الفرصة لاستعادة الثقة على الرغم من ضغط المباريات في الفترة المقبلة.

ليفربول فقد فرصة الحصول على كأس الدوري الذهبي بعد تلقيه الخسارة الأولى هذا الموسم بالبريميرليج على يد واتفورد.

ويعاني بطل دوري أبطال أوروبا في الأونة الأخيرة على مستوى النتائج اثر تلقيه ثلاث هزائم خلال آخر أربع مباريات على يد أتلتيكو مدريد بالبطولة القارية وواتفورد بالدوري وأخيرًا من تشيلسي بالكأس.

الأسبوع المقبل سيكون حاسمًا لليفربول حيث ستكون البداية من خلال مواجهات بورنموث يوم السبت المقبل بالدوري ثم استضافة أتلتيكو مدريد في إياب دور ثمن النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

ويتصدر ليفربول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 79 نقطة بفارق 22 نقطة عن مانشستر سيتي والذي يمتلك مباراة مؤجلة، أما أوروبيًا فيحتاج ليفربول إلى زيارة شباك أتلتيكو مدريد مرتين دون اهتزاز شباكه من أجل الصعود للدور التالي بعد خسارة موقعة الذهاب (1-0).